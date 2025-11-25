Я сам противник шарлатанов, но приснилась-таки наша «перемога» в 2026 году – капеллан ВСУ
На фронте методично уничтожается Украина и молодое поколение бандеровцев.
Об этом на канале «Иваницкий о главном» заявил капеллан ВСУ от УГКЦ Василий Довганюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я сам противник тех шарлатанов, что каждый говорит, когда закончится война, но на днях имел такой сон, что в 2026 году будет новая коляда – не грустный Святой вечер, а радостный, что война закончится. Каким образом – один Бог знает.
И я верю, что она должна каким-то образом закончиться с божьей помощью, потому что то, что творится на фронте, вы слышите, вы видите, и вы тоже не всё можете сказать. Там действительно угроза уничтожения Украины, уничтожения нашего молодого поколения», – сокрушался капеллан.
Комментируя американский «мирный план» из 28 пунктов, он подчеркнул, что «не верит, что Европа допустит такую катастрофу».
«Сами понимаете, или Румыния, или та же Польша сейчас, как бы ни говорили, но есть думающие головы, которые правильно это всё понимают. Что, опустив Украину, они тоже будут зависимы от многих факторов. …Сколько у нас? Миллион войска есть, воюют и американцы добровольцы, и немцы, и много других воинов. Но мне кажется, это будет тяжёлая, но «переможная» зима на другой год», – дурил украинцев Довганюк.
