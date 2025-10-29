«Вступление в ЕС всё дальше от Украины» – депутат Рады
Владимир Зеленский и его шайка увлеклись политическими репрессиями, так что дорога Украины в ЕС стала ещё длинней.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил депутат Рады от либеральной партии «Голос» Ярослав Железняк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«От западных партнёров зависит наша судьба. Если 140 миллиардов нам не дадут, то плана Б и В у власти нет. Тем более, что мы конскими темпами раздаём деньги на то, чтобы удержать рейтинг власти, на каждом заседании Кабмина.
Если наши партнёры решат, что у нас открывают политические дела, а у нас несколько таких дел. И решат, что мы сошли с пути демократии, и кредит станет невозможным. Что мы будем делать?», – сказал Железняк.
«Они могут нам из-за этого остановить не только деньги, но и путь в Евросоюз. И 4 ноября выйдет отчёт о движении Украины в ЕС, и он будет плохим: мы стагнируем, у нас откат от реформ в худшую сторону. Это значит, что вступление в ЕС ещё дальше», – добавил депутат.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: