Встреча Путина и Трампа потребует искусства импровизации

Елена Острякова.  
07.08.2025 16:32
Президенты России и США должны будут созвониться, прежде чем встретиться лично.

Об этом политолог-американист Андрей Кортунов заявил сегодня на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я думаю, что следующие шаги должны сводиться к обмену телефонными звонками. Может быть, такой разговор состоится в течение 1-3 дней. Если этот разговор пройдет хорошо, и договоренности Уиткоффа в Москве подтвердятся, можно будет говорить о российско-американской встрече на высшем уровне, после которой, как предполагает Трамп, может состояться уже трехсторонний диалог с участием украинского лидера.

Но очевидно, что такая встреча, если она состоится, будет в каком-то смысле импровизацией. Поскольку за несколько дней подготовить встречу по всему спектру вопросов российско-американских отношений невозможно. Для этого нужно значительно больше подготовительной работы», – сказал Кортунов.

Он выразил надежду, что «импровизационная» встреча российского и американского лидеров станет «катализатором для очень сложных переговоров дипломатов».

