Вопрос границ в новом договоре будет самым опасным для Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если новые границы по итогам украинского конфликта будут признаны на официальном уровне, то страна погрязнет во внутренних междоусобицах вплоть до противостояния регионов.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.