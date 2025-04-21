Вопрос границ в новом договоре будет самым опасным для Украины
Если новые границы по итогам украинского конфликта будут признаны на официальном уровне, то страна погрязнет во внутренних междоусобицах вплоть до противостояния регионов.
Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Безъядерный статус и так определяется украинскими основополагающими документами и проистекающими от Декларации о государственном суверенитете Украинской Советской Социалистической Республики и дальше. Далее наши международные обязательства по тому же Будапештскому меморандуму и так далее. Что касается дискриминационных законов, речь идет, очевидно, о законах, которые ущемляют права русского языка, русскоязычных граждан и русских как меньшинства в Украине.
Что касается границ, вот это будет самый сложный момент, он связан будет с тем, что от Украины будут требовать идти на территориальные уступки. Если следующий президент подпишет определенный мирный договор, которым он признает новую границу, то, соответственно, я думаю, это может привести к очень серьезному внутреннему противостоянию внутри Украины, вплоть до определенного бунта и противостояния между как регионами, так и политическими партиями», – заявил Бондаренко.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: