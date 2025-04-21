Вопрос границ в новом договоре будет самым опасным для Украины

Анатолий Лапин.  
21.04.2025 12:28
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия


Если новые границы по итогам украинского конфликта будут признаны на официальном уровне, то страна погрязнет во внутренних междоусобицах вплоть до противостояния регионов.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если новые границы по итогам украинского конфликта будут признаны на официальном уровне, то страна погрязнет...

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«Безъядерный статус и так определяется украинскими основополагающими документами и проистекающими от Декларации о государственном суверенитете Украинской Советской Социалистической Республики и дальше. Далее наши международные обязательства по тому же Будапештскому меморандуму и так далее. Что касается дискриминационных законов, речь идет, очевидно, о законах, которые ущемляют права русского языка, русскоязычных граждан и русских как меньшинства в Украине.

Что касается границ, вот это будет самый сложный момент, он связан будет с тем, что от Украины будут требовать идти на территориальные уступки. Если следующий президент подпишет определенный мирный договор, которым он признает новую границу, то, соответственно, я думаю, это может привести к очень серьезному внутреннему противостоянию внутри Украины, вплоть до определенного бунта и противостояния между как регионами, так и политическими партиями», – заявил Бондаренко.

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