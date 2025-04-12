Военкор впервые раскрыл «неприятные» подробности провального штурма Марьинки

Михаил Рябов.  
12.04.2025 20:39
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1283
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Артиллерия в 2015 году показала полную неэффективность при попытке освобождения Марьинки в ДНР.

Об этом рассказал в эфире «Радио КП» военкор Дмитрий Стешин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Артиллерия в 2015 году показала полную неэффективность при попытке освобождения Марьинки в ДНР. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я скажу неприятную историю. Была… то ли в 2015, то ли в 2016 году попытка освободить Марьинку под Донецком. С участием понятно каких советников.

В ходе подготовки этой операции разведка выявила свыше 400 целей, которые нужно было перед началом нашего наступления на Мариьнку подавить. Артподготовка была около 6 часов.
Сколько было целей подавлено? Ноль», – сказал военкор.

Стешин уточнил, что теперь всё решает преимущество в дронах.

«Штурмовые группы – два человека. Еще два на усиление, и два подходят на укрепление. Всего шесть человек. И можно вспомнить первый опыт советских серьезных боев в городской застройке Сталинграда. Там были штурмовые группы от 20 до 30 человек. Сейчас всё решают дроны.

Можно, конечно, поспрашивать артиллеристов и танкистов: «Что вы думаете о роли артиллерии и бронетехники в новых реалиях?». Они начнут рассказывать, что «без танков и артиллерии никуда».
Но мы-то знаем, что в артиллерии принято – если упал в 100 метрах от цели, то «цель подавлена». Но это немножечко не так», – отметил военкор.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить