В Киеве негодуют: Согласившись на Аляску, Трамп капитулировал перед Путиным

Президент США Дональд Трамп капитулировал перед российским лидером Владимиром Путиным, согласившись встретиться на Аляске.

Об этом в эфире видеоблога «Мы – Украина» заявил руководитель военных программ киевского Центра глобалистики «Стратегия XXI» Павел Лакийчук.

«Трам, не осознавая, лично капитулировал перед Путиным. Собственно, первая победа Путина была, когда он заставил… нет, Трамп сам захотел общаться с Путиным. Это был выход его из мировой изоляции», – утверждает эксперт.

При этом он умолчал, что лидеры стран, представляющих абсолютное большинство населения планеты, продолжают посещать Россию и поддерживать с ней отношения.

«По правде говоря, в украинском контексте ничего хорошего эта встреча не обещает… Но украинцы капитуляцию не подпишут», – завил Лакийчук.

При этом он недоволен местом встречи лидеров – дескать, таким образом Россия получает возможность напомнить, что ранее Аляска принадлежала им.

А ведущий обескуражено заметил, что Трамп грозил России санкциями, а теперь неожиданно предложил Украине пойти на территориальные уступки.