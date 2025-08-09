В Киеве негодуют: Согласившись на Аляску, Трамп капитулировал перед Путиным

Игорь Шкапа.  
09.08.2025 14:32
  (Мск) , Киев
Просмотров: 135
 
Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Президент США Дональд Трамп капитулировал перед российским лидером Владимиром Путиным, согласившись встретиться на Аляске.

Об этом в эфире видеоблога «Мы – Украина» заявил руководитель военных программ киевского Центра глобалистики «Стратегия XXI» Павел Лакийчук.


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Трам, не осознавая, лично капитулировал перед Путиным. Собственно, первая победа Путина была, когда он заставил… нет, Трамп сам захотел общаться с Путиным. Это был выход его из мировой изоляции», – утверждает эксперт.

При этом он умолчал, что лидеры стран, представляющих абсолютное большинство населения планеты, продолжают посещать Россию и поддерживать с ней отношения.

«По правде говоря, в украинском контексте ничего хорошего эта встреча не обещает… Но украинцы капитуляцию не подпишут», – завил Лакийчук.

При этом он недоволен местом встречи лидеров – дескать, таким образом Россия получает возможность напомнить, что ранее Аляска принадлежала им.

А ведущий обескуражено заметил, что Трамп грозил России санкциями, а теперь неожиданно предложил Украине пойти на территориальные уступки.

«На самом деле неожиданный поворот произошел, но он уже имеет место», – добавил ведущий.

Метки: , , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить