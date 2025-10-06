В Киеве не исключают, что трамписты назначат Арестовича президентом Украины
Своим заявлением о готовности признать четыре области и Крым за Россией экс-советник офиса Зеленского Алексей Арестович (в списке террористов в РФ) пытается понравиться консервативным кругам в США.
Об этом на канале Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«С такой риторикой в Украине ноль шансов победить, у Арестовича нет шансов даже участвовать с ней. Но чем дольше идёт война, тем больше вероятность, что следующий президент Украины не будет избран на выборах, а будет назначен другим способом.
Понятно, что Арестович пытается понравиться не столько российскому руководству, сколько американским консервативным кругам, коллективному Уиткоффу.
Смотрите, есть фигура, которая готова взять на себя ответственность взять на себя формирование нового баланса вокруг Украины, который устроит Москву. Которая готова идти на глубокие компромиссы с Москвой. Но судя по этой логике, не исключаю, что мы можем увидеть Арестовича в Москве раньше, чем до избрания или назначения его президентом», – рассуждал Бортник.
«Я не думаю, что за этим возможна сейчас какая-то продуктивная стратегия, но я ничего не исключаю в будущем. Страна в войне, война будет всё больше и больше разрушать связность общества и государства, разрушать демократические механизмы.
И в конечном итоге, по итогу войны, во власти в Украине может оказаться любой. Причём, неважно, какие позиции он сейчас выражает. Поэтому на сто процентов мы ничего не можем исключить», – тревожился укро-политолог.
