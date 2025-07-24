USAID пустила деньги для голодных африканских детей на гей-оперу в Гватемале

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Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Эллисон Хукер перечислила программы иностранной помощи, которые госдеп сократил при администрации президента Дональда Трампа.

Так она ответила на критику сенаторов-демократов на заседании комитета по иностранным делам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Например, 1,5 млн долларов на развитие разнообразия, равенства и инклюзивности в бизнес-сообществах Сербии при предыдущей администрации в рамках программы USAID. Еще на постановку мюзикла в Ирландии, 2,5 млн долларов, миллионы на электромобили во Вьетнаме, 47 млн долларов на оперу для трансгендеров в Колумбии, 32 млн долларов на комиксы для трасгендеров в Перу. 2 млн долларов на смену пола и ЛГБТ в Гватемале, 6 млн долларов на развитие туризма в Египте», – сказала Хукер.

Она подчеркнула, что «главная задача президента сделать так, чтобы деньги налогоплательщиков расходовались с умом, чтобы американцы могли гордиться».

Ранее сенаторы-демократы обвиняли госдеп в том, что из-за сокращения их бюджета дети в Африке умирают от голода. При этом они не давали возможности Хукер ответить.

Пришлось сенатору-республиканцу Ричарду Маккормику задать уточняющий вопрос, чтобы госдеп мог продемонстрировать на конкретных цифрах: при демократах деньги шли в основном на запрещенное в России ЛГБТ.