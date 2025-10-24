Украинский юрист: Фейковый блеф Трампа не произвёл впечатления на Путина

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент РФ Владимир Путин прекрасно понимал, что Дональд Трамп не станет передавать ракеты «Томагавк» Украине.

Об этом в эфире Радио НВ заявил киевский юрист-международник Иван Лозовой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я считаю, что Трамп с самого начала не имел никаких намерений продавать для Украины ракеты «Томагавк». Это был фейковый блеф с его стороны, попытки нажать на Россию. Путин или это понимал с самого начала, или просто не обратил на это внимания, отбросил это», – считает юрист.

По его словам, Трамп никогда серьезно не рассматривал вопрос продажи стратегического, по сути, оружия Украине.