Украинский эксперт раскрыл детали переговоров между США и РФ

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В договоренностях России и США по Украине будет прописан отказ от членства в НАТО, фактическое, но не юридическое признание новых регионов частью РФ и частичный вывод России из-под санкций.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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