Украинские террористы-мошенники играют на чувстве незащищённости наших граждан государством – эксперт по безопасности

Катя Добрина.  
13.02.2025 22:59
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Спецслужбы Украины активизируют вербовку россиян для диверсий и терактов, о чем заявил директор ФСБ Александр Бортников. Если Украина усиливает свои действия на этом направлении, значит, подобная работа приносит результат.

Об этом в эфире «Радио Крым» заявил подполковник запаса ФСО, эксперт по безопасности Василий Кашканов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Спецслужбы Украины активизируют вербовку россиян для диверсий и терактов, о чем заявил директор ФСБ...

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«Поставлена определенная цель, которая на поверхности лежит – разрушить гражданское общество с целью развала страны, а также использовать внутренний потенциал России для уничтожения собственной инфраструктуры. Это мы видим на последних примерах поджогов. Не зря было сделано заявление», – отметил он.

В первую очередь, спецслужбы интересуются активными сторонниками украинского режима, для чего мониторят соцсети. Еще одна категория – лица, имеющие доступ в определенные учреждения, даже в качестве обслуживающего персонала. Таких можно купить или сыграть на уязвимости.

«Самое простое – нет денег. А у кого-то дети, родственники болеют, зарплата маленькая. Надо предложить сумму, которая переломит. Можно найти точку для шантажа: создать ситуацию, при которой человек, как ему покажется, совершит преступление и потом этим шантажировать.

Людей изучают на моральную стойкость. Это не касается конечно всех кандидатов – это касается более мощного звена, через которое действительно можно осуществлять какие-то серьёзные действия.

Но мы, по сути, сталкиваемся с бытовыми вербовками. Ведь задерживают граждан, которых разводят в буквальном смысле слова: создавая информационный фон, вынуждают человека терять бдительность и самообладание, и, по сути дела, как крыса на поводу дудочки Нильса, идти за теми, кто ведёт этой информационной мелодией за собой. А вот это проблема», – отметил эксперт.

По его мнению, стремление человека попытаться сохранить то, что у него есть, возникает из-за отсутствия защищённости со стороны государства. И все законы о защите от мошенников, звонков украинских call-центров – нужно было принимать раньше.

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