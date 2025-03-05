Украине нечем воевать – полковник Стариков

Украина не имеет ресурсов, чтобы выполнить поставленные цели – выйти на границы 91-го года.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Война имеет свои цели. То, что Соединенные Штаты Америки перестали нам предоставлять то вооружение, которое они нам предоставляли, значит цели, которые поставлены высшим политическим руководством, в настоящее время решить нельзя. Я даже сейчас не говорю про границы 22-го года, я даже не говорю про границы 14-го года, я не про 91-го. Дай-то бог остановиться на этих границах, на сегодня. Ну нечем воевать.

Европа не пойдет. У них сколько они там выделяли? По 100 человек или по 200 специалистов? Рассказывают, у «Рейнметалла» повысились акции в 10 раз, в 100 раз, ну и что? Раньше завод имени Малышева, который находится в Харькове, в сутки выпускал 2,5 танка Т-64. Сейчас завод «Рейнметалл» выпускает 30 танков, кажется, за год, а может или за два. В Соединенных Штатах Америки нет танковых заводов, у них только танкоремонтные заводы. Он может модернизировать один «Абрамс» в день, то есть 30 танков в месяц. Вот я про что. Именно про технику, про САУ, артиллерию, ракетные войска, – я вообще об этом не говорю», – заявил Стариков.