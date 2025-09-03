Украина вновь бьет по транспортной инфраструктуре России
03.09.2025 09:11
(Мск) , Москва
Украинские дроны атаковали Российскую Федерацию.
Всего, по данным Минобороны РФ, над территорией страны зафиксировано 105 вражеских беспилотника, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Как сообщил врио губернатора Ростовской области, этой ночь на жд-станции Кутейниково в Чертковском районе была временно нарушена работа контактной сети.
«Из-за попадания неразорвавшегося боеприпаса на крышу здания станции из него ночью были эвакуированы пассажиры и сотрудники. Никто из людей не пострадал. Сейчас здание оцеплено. Вызваны саперы», – написал Слюсарь.
По его словам, движение поездов продолжается, но с задержкой.
