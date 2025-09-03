Украина вновь бьет по транспортной инфраструктуре России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские дроны атаковали Российскую Федерацию.

Всего, по данным Минобороны РФ, над территорией страны зафиксировано 105 вражеских беспилотника, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Как сообщил врио губернатора Ростовской области, этой ночь на жд-станции Кутейниково в Чертковском районе была временно нарушена работа контактной сети.

«Из-за попадания неразорвавшегося боеприпаса на крышу здания станции из него ночью были эвакуированы пассажиры и сотрудники. Никто из людей не пострадал. Сейчас здание оцеплено. Вызваны саперы», – написал Слюсарь.

По его словам, движение поездов продолжается, но с задержкой.