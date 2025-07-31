Украина тянет Запад со всеми его ценностями – за собой на дно
На Украине нарушаются основные права человека, но западным хозяевам киевского режима на это плевать.
Об этом на заседании Совбеза ООН заявил заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Самое печальное то, что украинцев полностью лишили голоса, сохранив который, они имели бы возможность выступить против продолжения войны. Однако просроченный бывший комик не собирается проводить выборы, на которых у него и его приспешников, судя даже по самым лояльным опросам общественного мнения, практически нет шансов удержаться у власти.
И как же на всё это смотрят наши западные коллеги, обычно выискивающие соринки в чужом глазу в том, что касается демократии и соблюдения прав человека?
Никак. Они попросту молчат и немного всколыхнулись лишь тогда, когда клика Зеленского покусилась на созданные ими же ручные псевдо-антикоррупционные структуры, выполняющие исключительно роль рычага воздействия на киевское руководство», – сказал Полянский.
«А в остальном об Украине на Западе по-прежнему можно говорить либо хорошо, либо никак. Как тут не вспомнить пророческие слова уходящего польского президента Анджея Дуды о том, что Украина словно утопленник, потянет всех на дно.
Так оно и выходит. И на дно, вместе с Украиной, на наших глазах идут не только европейские экономики, но и пресловутые западные ценности, теряющие свое содержание в условиях столь вопиющих двойных стандартов», – добавил он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: