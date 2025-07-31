На Украине нарушаются основные права человека, но западным хозяевам киевского режима на это плевать.

Об этом на заседании Совбеза ООН заявил заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самое печальное то, что украинцев полностью лишили голоса, сохранив который, они имели бы возможность выступить против продолжения войны. Однако просроченный бывший комик не собирается проводить выборы, на которых у него и его приспешников, судя даже по самым лояльным опросам общественного мнения, практически нет шансов удержаться у власти.

И как же на всё это смотрят наши западные коллеги, обычно выискивающие соринки в чужом глазу в том, что касается демократии и соблюдения прав человека?

Никак. Они попросту молчат и немного всколыхнулись лишь тогда, когда клика Зеленского покусилась на созданные ими же ручные псевдо-антикоррупционные структуры, выполняющие исключительно роль рычага воздействия на киевское руководство», – сказал Полянский.