Украина тянет Запад со всеми его ценностями – за собой на дно

Константин Серпилин.  
31.07.2025 23:27
  (Мск) , Нью-Йорк
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Денацификация, Дзен, Запад, Общество, ООН, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


На Украине нарушаются основные права человека, но западным хозяевам киевского режима на это плевать.

Об этом на заседании Совбеза ООН заявил заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине нарушаются основные права человека, но западным хозяевам киевского режима на это плевать....

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«Самое печальное то, что украинцев полностью лишили голоса, сохранив который, они имели бы возможность выступить против продолжения войны. Однако просроченный бывший комик не собирается проводить выборы, на которых у него и его приспешников, судя даже по самым лояльным опросам общественного мнения, практически нет шансов удержаться у власти.

И как же на всё это смотрят наши западные коллеги, обычно выискивающие соринки в чужом глазу в том, что касается демократии и соблюдения прав человека?

Никак. Они попросту молчат и немного всколыхнулись лишь тогда, когда клика Зеленского покусилась на созданные ими же ручные псевдо-антикоррупционные структуры, выполняющие исключительно роль рычага воздействия на киевское руководство», – сказал Полянский.

«А в остальном об Украине на Западе по-прежнему можно говорить либо хорошо, либо никак. Как тут не вспомнить пророческие слова уходящего польского президента Анджея Дуды о том, что Украина словно утопленник, потянет всех на дно.

Так оно и выходит. И на дно, вместе с Украиной, на наших глазах идут не только европейские экономики, но и пресловутые западные ценности, теряющие свое содержание в условиях столь вопиющих двойных стандартов», – добавил он.

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