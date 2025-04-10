Украина больше не говорит «Дай!». Зеленский хочет купить у США оружие и ПВО в обмен на недра

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Агентство Bloomberg, со ссылкой на Владимира Зеленского, пишет, что Украина готова платить за новую военную помощь от США.

«Владимир Зеленский заявил, что страна готова приобрести следующий пакет военной помощи от США, в то время как всё ещё ожидает ответа от Белого дома по поводу перспектив предоставления жизненно важной поддержки в будущем. По словам Зеленского, Украина запросила помощь у Вашингтона на сумму от 30 до 50 миллиардов долларов и готова оплатить её — либо напрямую США, либо в виде взноса в совместный фонд по разработке полезных ископаемых, который ещё только предстоит создать», – говорится в публикации.

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«Мы не просили следующий пакет бесплатно», — подчеркнул Зеленский в среду на пресс-конференции в Киеве.

По словам Зеленского, его стране нужно, по меньшей мере, десять систем Patriot. Киев готов потратить на них и покупку другого оружия, до $50 млрд. При этом, расплатиться Зеленский хочет украинскими недрами.

«Украине нужно по меньшей мере десять систем, достаточно эффективных именно против российских баллистических ракет — Patriot делают это лучше. Мы говорили неоднократно с американской стороной, со всеми в Европе, кто способен помочь. Мы рассчитываем на решение», — отметил он.

«Мы передавали им большой пакет, который хотим приобрести. Мы не просили будущую помощь бесплатно. Это защита, помощь после окончания войны, гарантия безопасности, что у нас Украина закрыта противовоздушной обороной», – добавил Зеленский.

Также Зеленский заявил, что США должны отвечать за контроль режима прекращения огня, но они могут разделить ответственность с той или иной страной Европы.

Владимир Зеленский также раскритиковал министра финансов США Скотта Бессента за его подход к переговорам насчет полезных ископаемых и пожаловался, что тот «стучал пальцем по договору» и требовал: «Вы должны подписать это сейчас».

Зеленский снизошел даже до умеренной самокритики и признал, что имеет «разные черты, как и каждый человек».

«Я мог лишь сказать ему «прекратите стучать пальцем и давайте говорить предметно». Наверное, он ожидал другого диалога, но я не считаю Украину третьесортной страной. Я считаю, что мы должны общаться на равных», – заявил Зеленский.

Президент США Дональд Трамп настаивает, чтобы Украина заключила сделку, предполагающую раздел будущей прибыли от добычи украинских полезных ископаемых, которую он рассматривает как компенсацию за десятки миллиардов долларов, предоставленных Украине с начала военного конфликта.

Киев в ответ добивается более масштабных инвестиций со стороны США в рамках возможного соглашения, выражая опасения, что предоставление Вашингтону исключительных прав на недра может усложнить процесс вступления Украины в Евросоюз, отмечает агентство.

В Киеве настаивают, что Украина могла бы передать США половину будущих доходов от значительной части своей экономики, но при этом будут добивается более выгодных условий и отказываются признавать предыдущую помощь США в качестве долга.

Зеленский добавил, что Украина продолжает получать ранее одобренную военную помощь от администрации Джо Байдена, но не уточнил, когда именно Киев получит весь объём этой помощи.

Отмечается, что нынешнее изменение риторики киевских официалов связано с наймом Украиной американской консалтинговой фирмы, которая подготовила для украинских переговорщиков более приемлемую для американской администрации линейку аргументов.

В частности, акцент сместился с привычного для Украины, но не работающего с Трампом «Дай!» на презентацию того, что может дать Штатам сама Украина в обмен на продолжение помощи.