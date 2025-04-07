У Украины не осталось идеальных решений, потому что «горе побеждённым» – Бондаренко

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Время, когда какое-либо решение конфликта могло быть в пользу Украины, прошло. За последние два года она не продемонстрировала никаких стабильных успехов, поэтому ей придется в любом случае что-то потерять.

Об этом в эфире видеоблога признанного в России иноагентом пропагандиста Александра Шелеста заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора»:

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«Идеальных (решений, – авт.) уже не будет. В любом случае это будет соглашение, при котором Украина нечто теряет. Если бы у Украины были некие победы за последние два года, если бы Украина продемонстрировала хоть некий стабильный успех, тогда можно было бы говорить об идеальном решении или компромиссе. Сейчас, извините, но принцип «горе побежденным», он будет доминировать», – отметил эксперт.

По его мнению, одним из наиболее вероятных решений для Украины будет ее передача под внешнее управление.