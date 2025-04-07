У Украины не осталось идеальных решений, потому что «горе побеждённым» – Бондаренко

Анатолий Лапин.  
07.04.2025 18:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Время, когда какое-либо решение конфликта могло быть в пользу Украины, прошло. За последние два года она не продемонстрировала никаких стабильных успехов, поэтому ей придется в любом случае что-то потерять.

Об этом в эфире видеоблога признанного в России иноагентом пропагандиста Александра Шелеста заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора»:

Время, когда какое-либо решение конфликта могло быть в пользу Украины, прошло. За последние два...

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«Идеальных (решений, – авт.) уже не будет. В любом случае это будет соглашение, при котором Украина нечто теряет. Если бы у Украины были некие победы за последние два года, если бы Украина продемонстрировала хоть некий стабильный успех, тогда можно было бы говорить об идеальном решении или компромиссе. Сейчас, извините, но принцип «горе побежденным», он будет доминировать», – отметил эксперт.

По его мнению, одним из наиболее вероятных решений для Украины будет ее передача под внешнее управление.

«Внешнее управление – это всегда плохой выход, но вопрос в том, что иногда безвыходная ситуация – это ситуация, при которой нам ни один из выходов не нравится. К сожалению, мы дошли до той точки, когда, скорее всего, без внешнего управления не обойтись.

С одной либо с другой стороны идеи относительно некоего мандата для Украины, они же рождались не на голом месте, и, понятное дело, что дискутировались не экспромтом», – заключил Бондаренко.

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