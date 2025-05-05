У Трампа появился конкурент с претензией на большую убедительность для Путина

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Если Дональд Трамп не убедит Владимира Путина заключить мир с Украиной, то это сделает ЕС.

С таким хвастливым заявлением выступил еврокомиссар по обороне и космосу, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс. Аргументация у него, при этом, чисто оруэлловская: Европа могла бы очень быстро выдвинуть более убедительные аргументы в пользу мира, значительно увеличив военную поддержку Украине.

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«До этого времени ЕС и США предоставляли Украине около 40 млрд евро военной помощи в год. Но мы можем потратить эту же сумму на закупку современного оружия в Украине — это будет стоить примерно вдвое дешевле оружия, произведенного в ЕС или США. Это фактически удвоило бы объем вооружений, которые получит Украина за те же 40 миллиардов евро. Реальная же стоимость нашей поддержки вырастет до 80 миллиардов евро. Новые кредиты SAFE, поддержанные ЕС, предоставляют государствам-членам именно такую ​​возможность использовать кредиты для увеличения военной поддержки Украины», – конкретизировал свой посыл Кубилюс.

«Именно так формула «Мир через силу» может по-настоящему работать на практике», – написал Кубилюс в соцсети X. явно аппелируя к известному тезису трампистов.

Теоретически, Европа может выполнить свою угрозу. Весь вопрос в том, сколько времени уйдет на бесконечные бюрократические согласования и поиск консенсуса среди стран-членов. Затем, не очень ясно, где брать эти деньги, если не бесконечно увеличивать лимиты по долговым обязательствам.

С другой стороны, именно по этой причине ЕС и настаивает на формуле именно заморозки боевых действий, а не финального замирения с фиксацией на бумаге территориальных уступок и всего прочего. Заморозка дает Европе так нужное ей время, чтобы подготовиться.