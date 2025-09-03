У Европы отбирают Арктику – британский эксперт-геополитик «испытывает ужас»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Страны ЕС рассчитывали безраздельно эксплуатировать Арктику, но воссоединение Крыма с Россией изменило ситуацию за Полярным кругом.

Об этом британский геополитический писатель Клаус Доддс заявил на международном стратегическом форуме в Словении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Примерно в 2007-2008 годах все пошло не так. Тревожный сигнал появился, когда российский флаг был спущен на дно Северного Ледовитого океана. Через 6-7 лет произошли два важных события. Во-первых, Россия аннексировала Крым, и перед арктическими государствами встала дилемма. Они хотели выразить свое недовольство этим вопиющим нарушением правил и норм, которые они так ценили, но не хотели, чтобы Россия вышла из Арктического совета, потому что половина Арктики принадлежит России», – отметил Доддс.

Удар по европейским аппетитам нанесло сначала приглашение России Китаю стать наблюдателем в Арктическом совете, а потом претензии президента США Дональда Трампа на Гренландию и Канаду.

«За последнее десятилетие Арктика разделилась на две части. Теперь есть российско-азиатская Арктика и евро-американская Арктика, пока не произойдет что-то еще. Трамп расколол евро-американскую Арктику. Ему будет очень трудно взять назад свои слова, сказанные за последние 6 месяцев», – сказал Доддс.

Он в ужасе, что интерес к Арктике проявляют сейчас и страны Ближнего востока, и Индия.