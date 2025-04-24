Тревожный звонок для режима – США подготовили санкции на окружение Зеленского

Анатолий Лапин.  
24.04.2025 15:48
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Санкции, США, Украина


У США уже готовы санкции в отношении ближайшего окружения просроченного украинского президента Владимира Зеленского – дело лишь за подписью Трампа.

Об этом в эфире видеоблога признанного иноагентом в России журналиста Александра Шелеста заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У США уже готовы санкции в отношении ближайшего окружения просроченного украинского президента Владимира Зеленского...

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«Это подтверждается многими источниками, не одним, это уже не слухи и даже не инсайд – это уже то, что вот-вот может состояться. Есть определенная процедура, эта процедура минимально требует задействованности президента Соединенных Штатов, все идет своим ходом..

Пострадает целый ряд людей из ближайшего окружения Зеленского, списки в принципе гуляют и там фигурирует большое количество людей, которые даже не обличены властью, но зато они знают все о счетах Зеленского, они знают все о движении средств, они знают всю подноготную, кто-то стоял у истоков феномена Зеленского, кто-то входил в его команду негласно, не особо светившись и так далее, но при этом это люди, санкции против которых могут быть очень болезнь для самого Зеленского. Это важный момент», – заявил Бондаренко.

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