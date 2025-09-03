Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Даже западные СМИ не смогли скрыть восторга по поводу прошедшего утром в среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине парада по случаю 80-летия разгрома милитаристской Японии.

А вот Дональд Трамп не сдержал ревности. «Пожалуйста, передайте мои наилучшие пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, поскольку вы ведёте заговор против Соединённых Штатов Америки», – написал американский президент Си Цзиньпину. Трамп также потребовал «упомянуть о той огромной поддержке и крови» американцев, которые тоже внесли свой вклад в победу над «недружественным иностранным захватчиком» (это он так назвал Японию – нынешнюю союзницу США).

«Что бы вы ни думали о политике, представление было просто идеальным. Десятки тысяч военнослужащих выстроились в такие ровные ряды, что их можно было бы принять за анимацию…. Топот сапог, грохот танков и рёв реактивных двигателей буквально сотрясали трибуну, на которой мы сидели. Стоит отметить огромное количество новейшего оружия китайского производства», – рассказала британская журналистка Хелен-Энн Смит.

Журналист Марк Стоун считает, что Трамп наблюдал за парадом в Пекине «с большой долей зависти».

«Не так давно у него был свой военный парад в Вашингтоне, и он выглядел довольно жалко по сравнению с тем, что мы видим здесь… Я и раньше бывал на подобных парадах в Пекине; они всегда невероятны, но этот, кажется, совсем на другом уровне. Это демонстрация силы со стороны Китая, подобной которой я никогда раньше не видел».

Публике были представлены новые ядерные ракеты, способные поразить цель в любой точке мира, боевые лазеры, огромные беспилотники и т.п. Китайский лидер Си Цзиньпин был одет во френч, напоминающий наряды советского вождя Иосифа Сталина.

«Военный парад в Пекине выполнен в лучших традициях СССР. Когда-то здесь, на площади Тяньаньмэнь, китайская Коммунистическая партия раздавила попытку оранжевого переворота, и это стало залогом сегодняшнего процветания Китая. Если бы ГКЧП сделал то же самое, СССР был бы жив и тоже процветал, занимая первое место в мире», – считает адвокат Дмитрий Аграновский.

Парад – четкий сигнал США и их союзникам в Азии.