Трамп потребовал от Зеленского право первой ночи

Далеко не факт, что США будут разрабатывать украинские месторождения, даже если соответствующая сделка и будет подписана.

Об этом в эфире видеоблога признанного в России иноагентом журналиста Александра Шелеста заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады, бывший соратник Зеленского по партии, Александр Дубинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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