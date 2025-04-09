Трамп потребовал от Зеленского право первой ночи

Анатолий Лапин.  
09.04.2025 12:53
  (Мск) , Киев
Просмотров: 941
 
Дзен, Китай, Политика, США, Украина, Экономика


Далеко не факт, что США будут разрабатывать украинские месторождения, даже если соответствующая сделка и будет подписана.

Об этом в эфире видеоблога признанного в России иноагентом журналиста Александра Шелеста заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады, бывший соратник Зеленского по партии, Александр Дубинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Далеко не факт, что США будут разрабатывать украинские месторождения, даже если соответствующая сделка и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Сегодня Штаты в рамках глобальной технологической революции, которую проводят, заинтересованы в том, чтобы не допустить дальнейшего распространения влияния Китая на бассейны добычи и производства редкоземельных металлов. Для того, чтобы не допустить Китай к этим бассейнам, то Штатам нужно с кем договариваться? С Россией и с Украиной.

Причем по поводу Украины я вообще не думаю, что Штаты будут что-то вкладывать в добычу редкоземельных металлов на территории Украины. Договор, который сегодня Трамп предлагает подписать Зеленскому – это договор о праве первой ночи, что если в Украине когда-либо начнется добыча редкоземельных металлов, то Штаты получат право определять, кто получит право на эту разработку, и кому будут проданы сами редкоземельные металлы, когда они будут изъяты, обогащены. Задача в том, чтобы не допустить Китай к разработке этих месторождений, зафиксировать их за собой, подписать договор», – заявил Дубинский.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить