Трамп потребовал от Зеленского право первой ночи
Далеко не факт, что США будут разрабатывать украинские месторождения, даже если соответствующая сделка и будет подписана.
Об этом в эфире видеоблога признанного в России иноагентом журналиста Александра Шелеста заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады, бывший соратник Зеленского по партии, Александр Дубинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сегодня Штаты в рамках глобальной технологической революции, которую проводят, заинтересованы в том, чтобы не допустить дальнейшего распространения влияния Китая на бассейны добычи и производства редкоземельных металлов. Для того, чтобы не допустить Китай к этим бассейнам, то Штатам нужно с кем договариваться? С Россией и с Украиной.
Причем по поводу Украины я вообще не думаю, что Штаты будут что-то вкладывать в добычу редкоземельных металлов на территории Украины. Договор, который сегодня Трамп предлагает подписать Зеленскому – это договор о праве первой ночи, что если в Украине когда-либо начнется добыча редкоземельных металлов, то Штаты получат право определять, кто получит право на эту разработку, и кому будут проданы сами редкоземельные металлы, когда они будут изъяты, обогащены. Задача в том, чтобы не допустить Китай к разработке этих месторождений, зафиксировать их за собой, подписать договор», – заявил Дубинский.
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