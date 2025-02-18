Трамп не справится с либералами и русофобами – у Кургиняна нашлась ложечка дёгтя
Новый президент США Дональд Трамп не сможет разогнать многочисленных внутренних врагов, которые будут кланяться, но продолжат делать своё дело.
Об этом в эфире телеканала «ТВ Центр» заявил лидер движения «Суть времени», политолог Сергей Кургинян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Видно, о чём думает Дональд Трамп. Только уголовный нахрап является основой его политического успеха: «Это не палец, это пистолет, лежать!». Он непрерывно общается со своими таким образом.
А Венс прямо говорит, что их безопасность – внутренний враг. Плевать на Китай и на всё, у них там есть свои, с которыми надо разобраться. А эти свои прижали уши, и думают: мать-перемать, что же это такое будет.
Они напуганы. Но они в двадцать раз сильнее нахрапа. Они пропустят это цунами над собой, будут кланяться, говорить, какой великий Трамп, и делать своё дело», – сказал Кургинян.
«А Зеленский мечется между этими господами, и необходимостью угодить Трампу. Он говорит: «Чего изволите? Путина? Люблю Путина? Что надо делать? Лизать задницу? Можно лежать. А вот одни говорят, что надо отдать ресурсы, а другие говорят, что не надо, вы между собой договоритесь, а я так, чтобы сразу всё подписать».
Он в состоянии уходящего с арены холуя, и хочет удержаться любой ценой. И нет такой цены, какой он не заплатит», – добавил он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: