Трамп не справится с либералами и русофобами – у Кургиняна нашлась ложечка дёгтя

Максим Столяров.  
18.02.2025 23:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Новый президент США Дональд Трамп не сможет разогнать многочисленных внутренних врагов, которые будут кланяться, но продолжат делать своё дело.

Об этом в эфире телеканала «ТВ Центр» заявил лидер движения «Суть времени», политолог Сергей Кургинян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Новый президент США Дональд Трамп не сможет разогнать многочисленных внутренних врагов, которые будут кланяться,...

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«Видно, о чём думает Дональд Трамп. Только уголовный нахрап является основой его политического успеха: «Это не палец, это пистолет, лежать!». Он непрерывно общается со своими таким образом.

А Венс прямо говорит, что их безопасность – внутренний враг. Плевать на Китай и на всё, у них там есть свои, с которыми надо разобраться. А эти свои прижали уши, и думают: мать-перемать, что же это такое будет.

Они напуганы. Но они в двадцать раз сильнее нахрапа. Они пропустят это цунами над собой, будут кланяться, говорить, какой великий Трамп, и делать своё дело», – сказал Кургинян.

«А Зеленский мечется между этими господами, и необходимостью угодить Трампу. Он говорит: «Чего изволите? Путина? Люблю Путина? Что надо делать? Лизать задницу? Можно лежать. А вот одни говорят, что надо отдать ресурсы, а другие говорят, что не надо, вы между собой договоритесь, а я так, чтобы сразу всё подписать».

Он в состоянии уходящего с арены холуя, и хочет удержаться любой ценой. И нет такой цены, какой он не заплатит», – добавил он.

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