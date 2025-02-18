Трамп не справится с либералами и русофобами – у Кургиняна нашлась ложечка дёгтя

Новый президент США Дональд Трамп не сможет разогнать многочисленных внутренних врагов, которые будут кланяться, но продолжат делать своё дело.

Об этом в эфире телеканала «ТВ Центр» заявил лидер движения «Суть времени», политолог Сергей Кургинян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Видно, о чём думает Дональд Трамп. Только уголовный нахрап является основой его политического успеха: «Это не палец, это пистолет, лежать!». Он непрерывно общается со своими таким образом.

А Венс прямо говорит, что их безопасность – внутренний враг. Плевать на Китай и на всё, у них там есть свои, с которыми надо разобраться. А эти свои прижали уши, и думают: мать-перемать, что же это такое будет.

Они напуганы. Но они в двадцать раз сильнее нахрапа. Они пропустят это цунами над собой, будут кланяться, говорить, какой великий Трамп, и делать своё дело», – сказал Кургинян.