Трамп нас использует. Путин предложит ему в 20 раз больше, чем Украина – Климкин

Налаживание отношений с Россией для президента США Дональда Трампа важнее Украины.

Об этом в эфире видеоблога «LIGAnet» заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Соглашение для американцев важно, это очевидно, но для них намного более важными являются отношения с Кремлем. Отношения, которые можно было бы продать как легитимные и нормальные и, собственно то, что они пытаются сейчас сделать – они пытаются сделать контакты с Кремлем легитимными, что они и сделали путем звонка Трампа и Путина, а потом – встречи в Саудовской Аравии.

Им эти отношения нужны для геополитики, и они наивно мечтают оторвать Россию от Китая и Ирана, поиграться с ними в разные игры. И Путин уже начал очень грамотно, я бы сказал, мастерски играться в эти игры с американцами. И для Трампа, особенно на нынешнем этапе, любая критика или то, что воспринимается как критика и выставляет его не как сильного лидера, а как слабака, воспринимается исключительно личностно…

То, что хочет сделать Трамп – он хочет использовать нас. Я специально акцентирую именно на этом слове – использовать, чтобы приостановить войну, получить возможность, лавры миротворца на себя повесить. Но одновременно легализовать и нормализовать отношения с Россией, которые ему нужны геополитически и экономически. Сколько бы мы ни предложили Трампу в разных ресурсах – критической инфраструктуре, привлечении американских компаний – Путин ему может предложить в 20 раз больше», – заявил Климкин.