Торопиться нам не надо: Трамп может растерять влияние на мировой арене – Царёв

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США собираются выводить Зеленского «за скобки» в переговорном процессе по Украине, согласившись с его нелегетимностью.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил экс-нардеп, политик Олег Царёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очевидно, что против Трампа формируется коалиция в Европе – брюссельская демократия, Великобритания, Франция, Дания, еще ряд северных стран. Зеленский же принял сторону демократов и европейских глобалистов. И по этой причине США начали Зеленского выводить за скобки: если Зеленский делает всё, чтобы война не заканчивалась, давайте будем разговаривать без Зеленского, потому что он не легитимный. Это предложил Владимир Путин и повторили американцы. Для Зеленского эта ситуация кошмарная», – подчеркнул он.

При этом, по оценке политика, Трамп с таким рвением взялся за внутренние вопросы, что недалеко и до импичмента.

«Подход России должен быть более сдержанным по отношению к Трампу. У Трампа может и не получиться. Он сейчас наделал очень много заявлений, обещаний надавал, издал указы, которые в США обжалуются в судах. А когда будут обжалованы, будет повод для импичмента. Это узурпация власти, указ не может отменять действие закона в США. Никто не должен быть выше закона, тем более президент», – пояснил Царёв.

Так, своим указом Трамп распорядился депортировать людей, которые претендуют на получение убежища, – в страны, от которых они рассчитывают укрыться в США. Это противоречит закону, и есть уже решение суда.