The Wall Street Journal начал пиар «украинских ракет, бьющих вглубь России»

01.10.2025 09:40
  (Мск) ,
На Западе начинается пиар-подготовка к использованию якобы украинских ракет «Фламинго» для ударов вглубь России. (На самом деле, есть подозрения, что это переданные НАТО дальнобойные средства поражения, выдающиеся за украинскую разработку).

The Wall Street Journal выпустила целый рекламный ролик, где расхваливается новая «длинная рука» ВСУ для ударов по НПЗ и другим предприятиям российской промышленности в тылах. Ракета летит на такое же расстояние, как и американский «Томагавк», но несет больший вес взрывчатки, говорится в сюжете.


«Таким образом российские военные объекты, российское военное производство, а также коммерческие объекты, такие как нефтеперерабатывающие заводы, добыча нефти, и крупные экономические цели (становятся потенциальными целями). Их кампания с использованием беспилотников была очень эффективной. В некоторых районах это привело к нормированию топлива. Это особенно унизительно для России, которая является одним из крупнейших поставщиков энергии в мире… Крылатая ракета гораздо точнее поражает цель, потому что она намного быстрее и скорее всего оснащена более мощной боеголовкой, поэтому она наносит гораздо больший ущерб», – заявил военный аналитик Элистер Макдональд.

Он называет главной проблемой вопрос денег для производства необходимого числа ракет (это можно трактовать и как сомнения в том, что Запад передаст достаточно ракет Киеву).

Макдональд также опасается:  хотя новая ракета и нанесет урон экономике РФ, но вряд ли кардинально изменит расклад сил – как ранее не получилось с F-16 и Storm Shadow.

