Лидеры ЕС взбунтовались против курса Дональда Трампа на завершение украинского конфликта.

Об этом на заседании Европарламента заявил депутат от Венгрии Тамаш Дойч, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Правительство США выступает за мир, но европейские лидеры пытаются затянуть конфликт, и это ошибка. Трамп ясно дал понять, что хочет прекратить войну и двигаться в сторону мира. США больше не хотят участвовать в опосредованной прокси-войне.

Но теперь европейские лидеры хотят навязать нам это. Они хотят финансировать войну на Украине, вмешаться, работают против США. Они идут ещё дальше, говоря об ускорении вступления в ЕС, что разрушит европейскую экономику. Нам нужно положить конец этой войне!», – призвал Дойч.