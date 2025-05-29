Украина готова де-факто согласиться с тем, что потерянные территории сохраняются за Россией, но не признает это юридически.

Об этом в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявил обслуживающий офис украинского диктатора Владимира Зеленского политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Гуманитарные вопросы, тема русского языка. Я выскажу мысли, которые, конечно, многим не понравятся, но я считаю, что здесь мы можем пойти на определенные компромиссы. Причем компромиссы, которые касаются европейских стандартов, прав национальных меньшинств и статуса русского языка. Я понимаю, что это будет шквал критики, негативных эмоций в Украине. Но слушайте, если сравнивать с вопросами, которые касаются национального государственного суверенитета, это не самая большая уступка будет. По статусу оккупированных территорий компромисс вряд ли возможен», – заявил эксперт.

Он полагает, что по НАТО Украина обязательств на себя брать не будет.