Согласимся с потерей земли, но не признаем: у Зеленского озвучили свои компромиссы
Украина готова де-факто согласиться с тем, что потерянные территории сохраняются за Россией, но не признает это юридически.
Об этом в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявил обслуживающий офис украинского диктатора Владимира Зеленского политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Гуманитарные вопросы, тема русского языка. Я выскажу мысли, которые, конечно, многим не понравятся, но я считаю, что здесь мы можем пойти на определенные компромиссы. Причем компромиссы, которые касаются европейских стандартов, прав национальных меньшинств и статуса русского языка. Я понимаю, что это будет шквал критики, негативных эмоций в Украине. Но слушайте, если сравнивать с вопросами, которые касаются национального государственного суверенитета, это не самая большая уступка будет. По статусу оккупированных территорий компромисс вряд ли возможен», – заявил эксперт.
Он полагает, что по НАТО Украина обязательств на себя брать не будет.
«Потому что это воспринимается как фактически отказ от части нашего внешнеполитического суверенитета, но здесь можно найти такие, скажем так, хитрые дипломатические формулировки, которые бы выглядели как компромисс.Понятно, что нам членство в НАТО, ну как минимум при Трампе не светит, ну это очевидно уже, да, поэтому для нас здесь не будет огромной уступкой. Мы примем реальность.
И с вопросом, одним из ключевых переговорных вопросов о статусе оккупированных территорий в Украине. Разрыв есть для нас, де-юре и де-факто. Де-факто мы готовы согласиться на прекращение огня и оккупированные территории остаются под контролем России. А де-юре мы не готовы, мы не можем их признать», – заявил Фесенко.
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