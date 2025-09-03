«Сила Сибири-2» разгонит «черное небо» над востоком России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Газопровод «Сила Сибири-2», договоренность о строительстве которого была достигнута между Россией, Китаем и Монголией на саммите ШОС, ориентировочно пройдет по Ямало-Ненецкому округу, Красноярский край, Иркутскую область, Бурятию и Забайкалье.

Об этом эксперт по энергетике Борис Марцинкевич заявил в интервью каналу «ГеоэнергетикаИнфо», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если этот маршрут верен, то Красноярск имеет возможность беспокоиться о том, чтобы был газоотвод в столицу края. Это будет кардинальным решением для всех режимов «черного неба», которые там время от времени происходят. И действительно, немножечко по-другому все будет выглядеть. Не менее важно это для Иркутской области и для Бурятии. У нас есть масса законодательных актов, которые защищают Байкал и его уникальную природу, но действий пока никаких нет. Как работали там угольные электростанции, так и работают. Ну а для Забайкалья, которое о газификации могло только мечтать, это будет вообще эпохальным событием. Что такое Чита в зимнее время, к сожалению, мы все хорошо знаем», – сказал Марцинкевич.

«Чёрное небо» — наименование режима неблагоприятных метеоусловий (НМУ), который вводится при возникновении метеорологических условий, затрудняющих процесс рассеивания вредных примесей в атмосфере. Из-за этого происходит кратковременное накопление загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Во время режима НМУ жители чаще всего отмечают сильный смог над городом, запах гари, в отдельных случаях видимость снижается до нескольких десятков метров. Во время НМУ отмечаются такие симптомы как першение в горле, раздражение глаз, слабость, головная боль.