«Русские лучше умеют в войну. Пора из неё выходить» – офицер ВСУ.

Украина потеряла шансы на победу, поэтому надо искать возможность, как выйти из войны.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил заявил основатель мобильного госпиталя офицер ВСУ Геннадий Друзенко, призывавший кастрировать российских пленных, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Гость студии сокрушается, что «фронт уже начал сыпаться», а русские уже могут прорываться на 10-15 километров за день.

«Доброполье. Есть треск металла. Миротрещина, микротрещина, а затем раз – и больша трещина. Это первая большая трещина в нашей обороне, но, к сожалению, точно не последняя, потому что людей не хватает, люди устали крайне, люди демотивированы, не хватает вооружений», – жалуется офицер ВСУ.

По его словам, «русские просто лучше адаптировались к войне», а Украина провалила перевод страны на военные рельсы.