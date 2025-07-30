Русские КАБы под Красным Лиманом методично уничтожают «Внуков Адольфовны»

Вадим Москаленко.  
30.07.2025 15:54
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Российские корректируемые авиационные бомбы и подобные боеприпасы успешно используются русскими против ВСУ в качестве «глубинной артиллерии».

Об этом на телеканале 1+1 заявил воюющий в районе Красного Лимана командир батальона «Внуки Адольфовны» 66-й омбр ВСУ с позывным «Юдж», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские корректируемые авиационные бомбы и подобные боеприпасы успешно используются русскими против ВСУ в качестве...

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Комбата спросили, действительно ли КАБы являются такими «двигателями продвижения» русских, «когда всё вокруг уничтожается, и нам негде закрепиться».

«Да, КАБы – это не то чтобы оружие устрашения, но они постоянно работают КАБами как по передним позициям, так и по логистическим скоплениям, так и по маршрутам продвижения, и по технике.

То есть, КАБы используется как глубинная артиллерия их, и постоянно держит в тонусе войска переднего края, а также логистические маршруты», – жаловался киевской студии главарь «внуков Адольфовны».

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