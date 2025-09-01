Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

ВС РФ так густо работают дронами, что в созданных kill zone ВСУшники не могут поднять голову, вплоть до того, что приходится утолять жажду влажными салфетками.

Об этом на канале «Alpha media» рассказал инструктор одного из полигонов ВСУ, ограниченно пригодный после ранения главный сержант Антон Чёрный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Новониколаевка, Муравка… пару недель назад это были ещё полностью наши сёла. В данный момент ни Муравка не контролируется нами… скажем так, это kill zone. У них запускается максимальное количество fpv-дронов. Наши люди не могут с блиндажей на этих позициях… люди с салфеток воду пьют, чтобы вы понимали. Невозможно даже доставить. «Баба яга», которая взлетает, большой дрон, она тут же бьётся fpv-хой врага», – жаловался Чёрный.

Он обратил отдельно внимание на одно из российских спецподразделений.