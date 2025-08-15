Россия уже вывела оружие в космос – скоро будет и свой «Старлинк»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия располагает космической системой радиоэлектронной борьбы и спутниками «Спектр», которые способны маневрировать на орбите и выводить из строя другие спутники.

Об этом депутат Госдумы РФ генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил в интервью «Политической России», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Третье, это противоспутниковые ракеты, которые у нас в наличии имеются. Сколько и где, не скажу. Любой спутник может быть элементарно выведен из строя. Четвертое. Сейчас идет работа над более дешевой и массовой ракетой, которая будет в состоянии выводить спутники на низкую орбиту. Это тот же «Старлинк», – сказал Гурулев.

По его словам, главе Роскосмоса поставлена четкая задача к 2027 году ввести в опытную эксплуатацию, а к 2030 полностью развернуть низкоорбитальную спутниковую группировку.