Россия уже вывела оружие в космос – скоро будет и свой «Старлинк»

Елена Острякова.  
15.08.2025 19:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 447
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Космос, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия располагает космической системой радиоэлектронной борьбы и спутниками «Спектр», которые способны маневрировать на орбите и выводить из строя другие спутники.

Об этом депутат Госдумы РФ генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил в интервью «Политической России», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия располагает космической системой радиоэлектронной борьбы и спутниками «Спектр», которые способны маневрировать на орбите...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Третье, это противоспутниковые ракеты, которые у нас в наличии имеются. Сколько и где, не скажу. Любой спутник может быть элементарно выведен из строя. Четвертое. Сейчас идет работа над более дешевой и массовой ракетой, которая будет в состоянии выводить спутники на низкую орбиту. Это тот же «Старлинк», – сказал Гурулев.

По его словам, главе Роскосмоса поставлена четкая задача к 2027 году ввести в опытную эксплуатацию, а к 2030 полностью развернуть низкоорбитальную спутниковую группировку.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить