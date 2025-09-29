Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В сражениях за Юнаковку в Сумской области, которая была окончательно освобождена на прошлой неделе, российские военные уничтожили элитную бригаду ВСУ, на вооружении которой находились американские танки «Абрамс».

Об этом в эфире радио «КП» заявил военкор Дмитрий Крулько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

