Псковские десантники разбили элитную танковую бригаду в Юнаковке, – военкор
В сражениях за Юнаковку в Сумской области, которая была окончательно освобождена на прошлой неделе, российские военные уничтожили элитную бригаду ВСУ, на вооружении которой находились американские танки «Абрамс».
Об этом в эфире радио «КП» заявил военкор Дмитрий Крулько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«(Юнаковка) – это крупный логистический хаб, главный опорный пункт противников в Сумской области, куда направили свои самые главные ударные силы. Там 95-я, 93-я и тот же 225-й штурмовой полк. И вот сейчас на финальной стадии была тоже довольно известная на Украине бригада, 47-я «Магура», которой там «Абрамсы» доверили. Ну вот ее псковские десантники просто размолотили в этой Юнаковке.
Долгий тяжелый бой был, с мая длился, четыре месяца. Нужно понимать, что сама Юнаковка, чем она важна, – это через нее и шли все эти караваны: сотни танков «Абрамсов», «Леопардов», «Брэдли», – заявил Крулько.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: