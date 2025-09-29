Псковские десантники разбили элитную танковую бригаду в Юнаковке, – военкор

Анатолий Лапин.  
29.09.2025 12:05
  (Мск) , Киев
Просмотров: 399
 
Дзен, Россия, Спецоперация, Сумы, Украина


В сражениях за Юнаковку в Сумской области, которая была окончательно освобождена на прошлой неделе, российские военные уничтожили элитную бригаду ВСУ, на вооружении которой находились американские танки «Абрамс».

Об этом в эфире радио «КП» заявил военкор Дмитрий Крулько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«(Юнаковка) – это крупный логистический хаб, главный опорный пункт противников в Сумской области, куда направили свои самые главные ударные силы. Там 95-я, 93-я и тот же 225-й штурмовой полк. И вот сейчас на финальной стадии была тоже довольно известная на Украине бригада, 47-я «Магура», которой там «Абрамсы» доверили. Ну вот ее псковские десантники просто размолотили в этой Юнаковке.

Долгий тяжелый бой был, с мая длился, четыре месяца. Нужно понимать, что сама Юнаковка, чем она важна, – это через нее и шли все эти караваны: сотни танков «Абрамсов», «Леопардов», «Брэдли», – заявил Крулько.

