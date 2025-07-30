Предатель-террорист Терехов до сих пор не ликвидирован и агитирует последователей через украинские СМИ

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Бывший российский военнослужащий Александр Терехов, который в апреле 2024 года поджег рубку малого ракетного корабля «Серпухов» в Балтийске, дал очередное интервью.

На этот раз – украинскому телеканалу ICTV, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Подробности совершения им теракта давно известны. Первые хвастливые интервью он дал сразу же после побега в Литву. Со времени вынесения ему пожизненного приговора военным судом Калининграда прошел месяц.

Чем же вызван новый всплеск интереса к его личности у украинских СМИ? Ни ведущий, ни сам Терехов не скрывали, что пытаются завербовать новых предателей среди российских граждан.

«Некоторые люди не понимают, какой информацией они владеют. Ты можешь просто в какой-то приграничной зоне, сидя у себя дома, увидеть, как проезжают колонны к границе Украины. Это супер-информация – когда, во сколько, сколько таких машин проехало. Ты передаешь эту информацию, и она будет использована. Эту технику уничтожат, и ты будешь знать, что ты сделал какой-то вклад в освобождение России», – разглагольствовал Терехов, который год назад в интервью СМИ-иноагенту «Радио Свобода» утверждал, что Россия ему не Родина.

«Дай информацию, не докрути гайку на военном заводе, поставь микросхему в ракете, которую ты собираешь вверх ногами, налей пургена в кофе в кофейне, в которую заходят офицеры Генштаба. Все, что угодно», – восторженно подкинул вариантов предательства украинский ведущий.

Они с Тереховым наперебой убеждали, что связываться с экстремистами из банды наемников ВСУ «Легион «Свобода России» и передавать им свои личные данные – «абсолютно безопасно». Украинские кураторы, мол, будут тебя опекать и предостерегать от глупого риска, а найти тебя «невозможно».

История предателя-террориста Терехова действительно наводит на мысли о беспечности российских спецслужб. Своих проукраинских взглядов он не скрывал еще в 2022 году. Тем не менее, его оставили служить связистом по контракту на новейшем военном корабле.

А когда командование собиралось его направить в ЛНР, Терехов, опасаясь ликвидации, добился через брата, служившего в ФСБ, исключения из списков. После этого он и решился на теракт.

Сейчас он сообщает много странных подробностей о том, как проносил на корабль взрывное устройство и горючее, как воспользовался тем, что командир отделения забыл в рубке ключи от сейфа и похитил секретную информацию, о том, как без проблем покинул часть. Особое удивление вызывают рассказы Терехова о том, как он связывался по мобильному телефону с кораблем, находящемся в учебном плавании, посылал с его палубы смс, вызывал такси для побега.

Конечно, предатель не может не лгать. Но кое-что из его рассказа официально подтверждено в решении Калининградского военного суда.

Еще более поражает, что Терехов больше года после совершения теракта остается в живых. Ведь другой предатель, угнавший военный вертолет Максим Кузьминов, был достаточно оперативно ликвидирован в Испании.

Терехов утверждает, что служит в ВСУ. Не факт, что это правда, но скрыться наиболее надежно (как ему кажется) предателю могут помочь только военные структуры на территории Украины. Будем надеяться, что это иллюзия.