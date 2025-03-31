Послевоенный огрызок Украины будет никому не нужен и даром

То, что останется от Украины после войны, будет пытаться выжить, продавая себя.

Об этом в интервью публицисту Руслану Бадмаеву заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«А кого сейчас вообще интересует Украина? А сегодня она никого не интересует… и завтра тоже. Если только Польшу… часть Украины в качестве добычи. Ну и то же самое в Венгрии, на те или иные украинские земли. Но если они получат часть этих земель, в чём я сомневаюсь, то вряд ли их будет интересовать после этого тот огрызок [независимой] Украины», – сказал Кедми.