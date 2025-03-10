Неприятная реальность. Трамп не отдаст Одессу

Если посмотреть на то, как медийная Россия реагирует на информационный поток из-за океана в контексте нынешнего робкого потепления отношений между Россией и США, нетрудно заметить, что комментирующую публику бросает на эмоциональных качелях из крайности в крайность. Когда вашингтонские официалы чихвостят Киев, в России дружно этому аплодируют, и просят добавки. Мол, одумались у Трампа и «прозрели». А там, глядишь, и новая «Ялта» не за горами.

Но стоит тем же американцам зеркально применить этот же арсенал кнутов уже в отношении России, эмоции моментально меняются на противоположные. Трамп уже «не наш», и вообще, гад такой, ставит России ультиматумы и вообще хочет украсть заслуженную победу.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Между тем, обе этих оценки в корне не верны, и единственное, чего можно добиться, следуя им, – это сформировать в головах у интересующейся вопросом публики ложную картину мира. И хорошо еще, если ее жертвами становятся лишь диванные пикейные жилеты, не несущие никакой ответственности и не влияющие ни на какие решения.

А что, если жертвами подобных иллюзий становятся ответственные начальники -ЛПРы и их экспертная обслуга? Тогда жди беды. Ведь, как известно, от неверных посылок и исходных данных – рукой подать до основанных на них, и грозящих неприятным «откатом» или вовсе катастрофой, неправильных решений.

В этом смысле, и с учетом вышесказанного, задача «понять Трампа», логику и мотивацию его действий и суть его планов, даже если со стороны они выглядят стихийно и аморфно – одна из важнейших задач России на данном этапе, раз уж мы вступили с администрацией Трампа в некий диалог и рассчитываем от него что-то получить. Потому что, как недооценка, так и переоценка того, с кем приходится иметь дело, может обойтись очень дорого.

Развивая эту тему, начать стоит с простого, но важного: Трамп, конечно же, «не наш». В том смысле, что не обещал быть на нашей стороне. Он обещал покончить с конфликтом, и, усадив его стороны за стол переговоров, помирить их. Что еще более важно, – на выработанных и предложенных им самим компромиссных для обеих сторон условиях.

Иными словами, Трамп не выглядит, как безусловный враг. Но он и не друг. Скорее – тот, кто может быть на нашей стороне при определенных обстоятельствах, на определенных условиях и лишь до определенной степени.

Вот от этого и стоит, отбросив в сторону лишние эмоции, отталкиваться, оценивая вашингтонские кнуты и пряники. Не кидаться, как глупая рыба на голую пуговицу, на наживку очередных санкционных послаблений/совместной разработки чего-то там и тд и тп, а по- бухгалтерски просчитывать возможную сумму получаемых от этого выгод, не забывая соотносить ее с ценой, которую предлагается за это заплатить.

Не кричать, истерично, что «Штаты нам ставят ультиматум», а просчитывать вероятность, реалистичность и потенциальную эффективность его исполнения, и имеющиеся у США для этого инструменты и ресурсы.

Задача России – прощупать границы трамповской готовности идти ей навстречу и, пользуясь моментом, получить максимальные выгоды в заданных границах возможного.

Перефразируя недоброй памяти персонажа: «Сделка так сделка». А при обсуждении ее условий, стоит максимально отключать эмоции и столь же максимально задействовать рацио. Такой подход гарантированно убережет от излишних разочарований, если по рукам ударить все же не выйдет.

Важно понимать еще и то, что речь не идет о чем-то вроде «Русский с американцем братья навек». Предполагаемый формат – это ситуативный баш на баш к выгоде договаривающихся сторон. Которые, после этого, так и остаются в положении глобальных конкурентов на мировой арене. Для Штатов эта конкуренция не столь критична, как в случае Китая, но все же имеет место, и от нее никуда не деться.

В общем, сочиняя оды «Рюриковичу-Трампу», важно знать меру и отдавать себе отчет в том, что он все-таки президент Соединенных Штатов, а не России. И, восторгаясь трамповской «консервативной революцией» тоже стоит держать в уме, что MAGA – это про Америку, а не про нас с вами.

Получится или нет, но «снова великими» предлагается сделать не Россию, а именно США. Они, а не мы – главный предполагаемый бенефициар всех телодвижений Трампа на мировой арене. И чем-чем, а благотворительностью Дональд Фредович занимается в последнюю очередь.

Его задача – не подсобить нам, как думают отечественные трампофилы. Но и не сделать приятное Киеву, как думают многие отечественные ура-патриоты. Цели Трамп преследует исключительно свои.

Вопрос, который действительно должен занимать российские политические и экспертные умы, стоит в другой плоскости: соглашаться или не соглашаться на предложенную Трампом сделку, и на каких условиях.

Можно, конечно, воевать и дальше, не обращать внимания ни на какого Трампа. И такие голоса тоже слышны. В частности, говорят о перспективе переговоров годами, без остановки боевых действий. Хотя, на самом деле, если хорошо подумать – это опасная, а не вдохновляющая перспектива. Просто потому, что она исключает быструю фиксацию российских приобретений в ходе СВО, оставляя ее на потом, когда якобы улучшатся нынешние «условия на земле», которые кому-то кажутся недостаточными.

Но произойдет ли это, мы не знаем. С равной степенью вероятности позиции России со временем могут и ухудшиться – под влиянием непредсказуемых факторов, которые мы сейчас даже не берем в расчет, а они выстрелят. Как любит говорить тот же Вэнс, надежда – плохая основа для стратегии.

На самом деле, в интересах России – быстро зафиксировать имеющиеся приобретения, – какими бы недостаточными они кому-то ни казались, – уже сейчас, пока переменчивая фортуна на нашей стороне. Хроническое нежелание остановиться и «забрать» хотя бы что-то, рано или поздно закончится потерей всего.

У нас часто говорят о «реализме» Трампа-политика. Но за этой фразой столь же часто теряется суть этого специфического трамповского реализма. Который состоит в готовности – в отличие от других западников – отдать России то, что она и так уже реально завоевала и контролирует. Но не более того.

Иллюзий, что Трамп «играет за нас», – быть не должно. Трамп старается не ради победы России или Украины, а ради глобального лидерства Америки, как он его понимает.

Неприятная реальность состоит в том, что давление оказывается, и будет оказываться дальше – на обе стороны конфликта. С этим нужно смириться и научиться выдерживать давление без истерик. Нужно понимать логику американцев, даже если вы не разделяете ее и не согласны с ней.

Трамп возник на горизонте не просто так, а, как следствие очевидной невозможности и неспособности Москвы за три года решить украинский вопрос самостоятельно и на своих условиях. Без участия США.

Это не сюжет сказки о золотой рыбке. При таких вводных лучше не уподобляться пушкинской старухе, а сформулировать и чётко продвигать в этой теме свои условия и свой интерес – в рамках того, что реально может дать Трамп.

А что он может дать, спросите вы? Если кто-то надеется, что Трамп будет с нами «делить мир» – этого не будет. А вот, при удачном стечении обстоятельств поделить Украину – это реально.

Все те люди, которые годами рассказывали про желательность раздела Украины с США, теперь могут выдохнуть: по факту то, что происходит – это оно и есть. Ну а то, что Америка забирает большую часть, а Россия меньшую – извините, таково на данный момент реальное соотношение военных и геополитических сил.

Сетуя на скромность вербализированных Путиным российских аппетитов на Украине, следует понимать, что Россия берет ровно то, что за три года реально сумела проглотить своими силами. Никто ей дарить что-то сверх того не собирается. Кто же виноват в России и на Украине, что они так и не смогли решить свои проблемы в своем собственном кругу, не прибегая к каким-то внешним посредникам.

Однако мы по прошествии трех лет видим, что, несмотря на локальные успехи на фронте, украинская проблема далека от решения, как в военном, так и в политическом аспекте. Режим Зеленского не дрогнул, не сдулся, не капитулировал и не сбежал, освободив место кому-то более приемлемому для Москвы.

И, соответственно, уже это обстоятельство диктует появление на сцене американцев. Раз не смогли справиться сами, тогда вынуждены обратиться к какой-то третьей стороне, которая имеет ресурс сдвинуть с места лежачий камень на пути к финализации конфликта.

Для РФ это такой же момент осознания и примирения с реальностью, как и для Украины. На четвёртом году СВО откровенно раздражает хор экспертов, рассуждающих о том, что, дескать «нас устроит только выход к Днестру и Одесса». Но прежде чем замахиваться на Днестр или идти на Запорожье, для начала неплохо было бы взять Торецк, Покровск и Часов Яр.

Достаточного простого взгляда на карту, чтобы оценить гигантский зазор между запредельно завышенными амбициями и текущими задачами. Никогда ещё отрыв экспертной и комментаторской среды от реальности не был столь вопиющим.

И еще один важный момент. В Сети популярны рассуждения о том, что, дескать, при перемирии противник получит время на передышку, окрепнет и далее по тексту. При всей кажущейся убедительности, при более детальном рассмотрении этот тезис не выдерживает никакой критики. И, наверное, детальному разбору популярного сюжетного тропа стоит посвятить отдельный текст.

Сейчас же ограничусь лишь финальным выводом. В реальности при перемирии время получат ОБЕ стороны. Вопрос лишь в том, как они этим временем распорядятся. И вот тут вопрос к комментаторам-всепропальщикам: как же нужно низко оценивать собственную страну, не верить в нее, чтобы априори предполагать, что противник обязательно окрепнет, а мы за тот же промежуток времени обязательно прос***ем все полимеры. Ведь невысказанный подтекст сценария о подаренном противнику времени именно таков.

Резюмируя: если уж мы ввязались в переговоры с американцами, вести их следует с холодной головой и без иллюзий о мотивации противоположной стороны. Даже если нынешние перемигивания Вашингтона и Москвы в итоге окажутся сказкой о потерянном времени, все равно нужно отдавать себе отчет в том, что момент и правда уникальный – более лояльного к России президента США просто не будет.