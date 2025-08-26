Польские шовинисты ненавидят украинцев и «мову» – эмигрант-бандеровец

Вадим Москаленко.  
26.08.2025 22:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 261
 
Поляки ненавидят этнических украинцев и не выносят, когда рядом с ними заговаривают на «мове».

Об этом на канале «Лицо независимости» заявил украинский эмигрант и бандеровец Юрий Билас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас всё село говорило по-украински, только три человека были поляками. А после войны все боялись говорить по-украински. Моя сводная сестра говорила со своими подругами по-украински, так полячка на неё ещё накинулась, плюнула, сказала: «Никто не будет здесь делать Украину!».

Люди рот затыкали, когда кто-то пытался говорить по-украински. Я был в польский армии, так никто не знал, что я украинец, иначе не имел бы никакой жизни», – сказал Билас.

«У поляков ненависть к украинцам, потому что мы хотим иметь своё государство. Это польский шовинизм. Они политизируют абсолютно всё. Моя сестра, которую депортировали на юг Польши, очень боялась говорить по-украински», – возмутился националист.

