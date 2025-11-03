Польская социология фиксирует печальную для бандеровцев тенденцию

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В польском обществе на фоне роста числа беженцев с Украины и отказа Киева прекратить героизацию гитлеровских коллаборационистов из УПА продолжают нарастать негативные тенденции в отношении украинцев.

О том свидетельствует опрос, проеденный компанией IBRiS для издания Wirtualna Polska, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«49,1% респондентов заявили, что [польско-украинские] отношения «несколько ухудшились», а 16,4% — что они «определённо ухудшились». Это составляет в общей сложности 65,5% отрицательных ответов. У 21,4% опрошенных ситуация не изменилась, а 8,1% видят «некоторое улучшение». Лишь 0,5% считают, что отношения «однозначно улучшились». 4,5% опрошенных затруднились с ответом или не смогли оценить произошедшие изменения», – приводит WP результаты исследования.

Причем даже среди избирателей правящей коалиции, которая заявляет о незыблемости курса на поддержку киевского режима, в целом 65% считают, что отношения в той или иной степени ухудшились.

«По сравнению с 2024 годом оценка поляками отношений с Украиной существенно ухудшилась», – комментирует издание.

Опрос проводился 10–13 октября 2025 года на общенациональной репрезентативной выборке из 1000 взрослых поляков.