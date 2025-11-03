Польская социология фиксирует печальную для бандеровцев тенденцию

Игорь Шкапа.  
03.11.2025 10:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 815
 
Дзен, Польша, Социология, Украина


В польском обществе на фоне роста числа беженцев с Украины и отказа Киева прекратить героизацию гитлеровских коллаборационистов из УПА продолжают нарастать негативные тенденции в отношении украинцев.

О том свидетельствует опрос, проеденный компанией IBRiS для издания Wirtualna Polska, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В польском обществе на фоне роста числа беженцев с Украины и отказа Киева прекратить...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«49,1% респондентов заявили, что [польско-украинские] отношения  «несколько ухудшились», а 16,4% — что они «определённо ухудшились». Это составляет в общей сложности 65,5% отрицательных ответов. У 21,4% опрошенных ситуация не изменилась, а 8,1% видят «некоторое улучшение». Лишь 0,5% считают, что отношения «однозначно улучшились». 4,5% опрошенных затруднились с ответом или не смогли оценить произошедшие изменения», – приводит WP результаты исследования.

Причем даже среди избирателей правящей коалиции, которая заявляет о незыблемости курса на поддержку киевского режима, в целом 65% считают, что  отношения в той или иной степени ухудшились.

«По сравнению с 2024 годом оценка поляками отношений с Украиной существенно ухудшилась», – комментирует издание.

Опрос проводился 10–13 октября 2025 года на общенациональной репрезентативной выборке из 1000 взрослых поляков.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить