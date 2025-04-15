Перемирие – не перемирие, но все готовятся к российскому наступлению – депутат Рады

Анатолий Лапин.  
15.04.2025 17:17
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Независимо от того, какие идут переговоры на дипломатическом уровне, и разговоры о перемирии, все готовятся к наступлению российской армии, которое начнется в конце апреля и продлится до октября.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил полковник СБУ, секретарь комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Верховной рады Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Независимо от того, какие идут переговоры на дипломатическом уровне, и разговоры о перемирии, все...

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«Они готовятся к ней, они собирают резервы, потому что даже мои ребята, где работают, когда сухая погода, у тебя есть десять направлений, по которым ты можешь выехать на боевые позиции. Сейчас распутица и одна-две дороги, которые иногда контролируются русскими…

Надо быть осторожным, потому что, когда начнется летняя кампания, погода будет позволять использовать более крупные соединения, и здесь уже вызовов будет больше», – рассуждал он.

«Поэтому сейчас готовятся и россияне к более активным действиям, мы готовимся, минируем, пополняем резервы, оружие завозим. Все сейчас готовятся к летней кампании. Несмотря на заявления о перемирии, может быть, не может быть, но все понимают, что надо готовиться к кампании, которая начнется в конце апреля и, я думаю, будет активна до октября месяца», – заявил Костенко.

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