Одэсьци, выполняющие задачу стелиться перед украинством, любят брать интервью у понаехов в духе «Как вам Одесса тогда и сейчас?», мол, до войны и после. По скрепам «мытци» и прочая паразитирующая на сопелках шушера должна отвечать «О, небо и земля!».

Такое же интервью журналисты издания «Интент» взяли у писателя, деятеля культуры, нациста и открытого педераста Остапа Украинца — у укров типа «зирка». Творит в Ивано-Франковске (кто бы сомневался), прибыл в Одессу на фестиваль таких же педе… простите, творцов, и уже отметился, бегая по пляжам и требуя от отдыхающих «заткнуть русскую музыку!». Был послан туда, на чем ему и так хорошо.

Вот его ощущения:

«Русский больше не является языком метрополии. По моим персональным ощущениям в Одессе русский является языком охранников и уборщиц, которые ноют «эти западэнцы опять приехали делать свой фестиваль», и что «они право имеют слушать русское музло на весь пляж». Русский является маргинальным, даже для людей, у которых он является бытовым языком. Магистральным и функциональным языком общения является украинский».

А это — «тилигентные» рассуждения о схожести славянских языков:

«Представление о том, что разница между украинским и русским не столь велика — это представление, где украинский должен приближаться к русскому. Этот тезис исходит не из объективной реальности, а из советской политики сближения языков. И поэтому мы пришли к пониманию, что этот тезис — говно собачье. Слава Богу!».

Однако далее интервью пошло не по шаблону, ведь в запале, понимая, что они в меньшинстве, педе… простите, профессиональные нацисты, выбалтывают правду о происходящем:

«Все бегают, жалуются, разводят руками о том, что дети и подростки говорят на русском. Конечно, они говорят на русском, их воспитывают родители, которых воспитывали на русском. Для них это первичный язык».

Еще о русскоязычных одесситах:

«Это две большие демографические группы, одна из которых — пожилые люди, с которыми мы ничего не сделаем. И как бы цинично это ни звучало, мы просто ждем, когда это советское поколение отойдет в вечность естественным путем. А с другой стороны, это люди, которым «какая разница», которые до сих пор остаются».

Ну правильно — дети с подростками, пожилые и все остальные говорят на русском. Так кто остается — Ганул в могиле да Остап Украинец… который по странному стечению обстоятельств почему-то не там же и не в окопе. Ибо их украинство — просто ситуативная позиция, чтобы жить и жрать. Не долго. Честь!