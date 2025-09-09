Ни кавы в Крыму, ни угля из Донбасса. Во Львове пришли к осознанию горькой реальности
После того, как Владимир Зеленский в интервью западным СМИ объявил, будто победа Украины – это остающаяся под контролем Киева большая часть страны, формула о возвращении к границам 91-го года становится неактуальной.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил львовский телеведущий Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Когда Верховный Главнокомандующий формулирует такую базу войны, из такой формулы президента следует, что, возвращение аннексированных Крыма, Донбасса, то есть, вообще, возвращение границ к 91-му году, как бы, неактуально.
Ну, потому что теперь формулой победы является просто не дать оккупировать себя полностью. То есть, не полностью можно.
Следует, что так же и неактуальным уже является даже выход на состояние 22-го года, хотя бы возвращение к тому статусу-кво на момент вторжения.
Неактуальными являются далеко идущие, более анимационные мечты о распаде Российской Федерации, о центробежной дезинтеграции и, наверное, тогда из высоких кабинетов надо снимать со стен распиаренные, чуть даже надуманные карты дезинтеграции России на отдельные субъекты, которые там в высоких кабинетах где-то есть и попадают в пафосные репортажи в «Марафон», – заявил Дроздов.
