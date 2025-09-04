Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Демилитаризированный русскими ракетами завод «Южмаш» в Днепропетровске, где чинили зарубежную военную технику и производили БПЛА, разрушен не до конца, но выглядит «невероятно жалко».

Об этом на канале бежавшего на Украину иноагента-телеведущего Евгения Киселёва заявил помогающий ВСУ днепропетровский писатель-фантаст Ян Валетов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я сегодня проезжал мимо «Южмаша», по которому они лупили последнее [время]. И поскольку я выпускник физтеха, этот завод я знаю не понаслышке, невероятно жалко выглядит. Понятно, что они его уничтожить полностью до руин не смогут, всё-таки там огромное количество гектаров, специфические строения. Но то, что они сделали, я вижу своими глазами. А в Париже у нас булочки…», – печалится он.