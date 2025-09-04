«Невероятно жалкое зрелище» – писатель-русофоб выдал в эфире развед-объективку по «Южмашу»

Демилитаризированный русскими ракетами завод «Южмаш» в Днепропетровске, где чинили зарубежную военную технику и производили БПЛА, разрушен не до конца, но выглядит «невероятно жалко».

Об этом на канале бежавшего на Украину иноагента-телеведущего Евгения Киселёва заявил помогающий ВСУ днепропетровский писатель-фантаст Ян Валетов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я сегодня проезжал мимо «Южмаша», по которому они лупили последнее [время]. И поскольку я выпускник физтеха, этот завод я знаю не понаслышке, невероятно жалко выглядит. Понятно, что они его уничтожить полностью до руин не смогут, всё-таки там огромное количество гектаров, специфические строения. Но то, что они сделали, я вижу своими глазами. А в Париже у нас булочки…», – печалится он.

«Ну, что? Много разрушенных корпусов. Сейчас проезжал мимо восточной проходной, разрушено даже здание восточной проходной, видно, куда-то рядом там был удар», – горевал Валетов.

