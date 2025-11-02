Недобитая гиена: Польша – главный бенефициар войны в Восточной Европе

Максим Столяров.  
02.11.2025 17:29
  (Мск) , Минск
Просмотров: 362
 
Война, Вооруженные силы, Восточная Европа, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Польша, Россия, Русофобия, Украина


Варшаве выгодно продолжение войны на территории Украины, поскольку позволяет ей сохранять своё положение среди стран Запада.

Об этом на конференции в Минске заявил главный научный сотрудник НИИ Вооружённых сил Белоруссии, полковник Николай Левчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Безусловно, Польша будет наращивать свою военную составляющую, будет провоцировать наращивание военно-политической напряженности. Польша на сегодняшний день – главный выгодополучатель этого кризиса в европейском регионе, не говоря о тех более глобальных силах, которые стоят за ней», – сказал Левчук.

«Но сегодня она готова поучаствовать в разделе Европы. Мы помним эти заявления Сикорского о том, что неплохо было бы под шумок себе оттяпать часть украинских территорий.

И мы совершенно понимаем, что кризис в Европе позволяет сохранить единство Польши, и позволяет сфокусировать в одном в одном предметном поле», – добавил он.

