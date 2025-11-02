Недобитая гиена: Польша – главный бенефициар войны в Восточной Европе

Варшаве выгодно продолжение войны на территории Украины, поскольку позволяет ей сохранять своё положение среди стран Запада.

Об этом на конференции в Минске заявил главный научный сотрудник НИИ Вооружённых сил Белоруссии, полковник Николай Левчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Безусловно, Польша будет наращивать свою военную составляющую, будет провоцировать наращивание военно-политической напряженности. Польша на сегодняшний день – главный выгодополучатель этого кризиса в европейском регионе, не говоря о тех более глобальных силах, которые стоят за ней», – сказал Левчук.

«Но сегодня она готова поучаствовать в разделе Европы. Мы помним эти заявления Сикорского о том, что неплохо было бы под шумок себе оттяпать часть украинских территорий.

И мы совершенно понимаем, что кризис в Европе позволяет сохранить единство Польши, и позволяет сфокусировать в одном в одном предметном поле», – добавил он.