НАТО при смерти, лучше передать всё оружие Украине для победы над Россией – американец-русофоб

НАТО «умерла», когда испугалась атаковать русских на Украине.

Об этом исполнительный директор Хельсинской комиссии, деятельность которой признана нежелательной в России, Пол Массаро сказал в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), которые позвонили ему от имени заместителя главы офиса президента Украины Константина Елисеева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Ситуация не сильно меняется. Все, что говорит НАТО, не имеет к реальности никакого отношения. Украина уже фактически является государством НАТО. НАТО могла бы защитить Украину, для этого ей не требуется быть частью НАТО. По сути все эти атаки происходят на территории НАТО, а НАТО не отвечает. Я думаю, что НАТО в этих случаях в определенном смысле как бы умерла. Она могла бы заявить о себе и сделать себя очень значимой, если бы разбомбила колонну, которая двигалась в сторону Киева, или полностью вооружила бы украинцев, а они немедленно отбросили бы Россию назад», – рассуждал Массаро.

При этом он не исключил членства Украины в НАТО «через» 10 лет, когда она “разгромит Россию”.

«Я бы оставил в стороне шум о НАТО. Если Украина победит, а Россия потерпит поражение, когда бы это ни было: через год, через два, через 10 лет, – Украина вступит в НАТО. Но все может быть снова обращено вспять следующим президентом Америки», – трепался Массаро.

Пока же Киев может надеяться на военную поддержку только Польши, если Россия вторгнется на Западную Украину. При этом киевский режим должен укреплять отношения с Турцией, считает он.

«С точки зрения Украины для США одна вещь, над которой вы должны работать, это отношения с Турцией. Я думаю, что США должны иметь очень прочные отношения с Турцией. Она является своего рода противовесом России. Конечно, они очень прагматичны и будут делать то, что делают, но они также государство НАТО, которое готово сбивать российские самолеты», – уверен Массаро.

Другие члены НАТО крайне слабы, считает он. Франция «валяет дурака», и это «грустно для стран Прибалтики, которые должны создавать как можно больше проблем для России».