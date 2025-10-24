Наши Patriot становятся неэффективным против российских ракет, – эксперт из США

Россия и другие противники Запада внимательно наблюдают за тем, как справляется западное оружие, поставленное на Украину, и быстро совершенствуются.

Об этом, выступая в рамках дискуссии в Атлантическом совете (нежелательная в РФ организация), заявила экс-советник президента США времен Джорджа Буша-младшего Дебра Каган, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«То, что сделала Россия, – это взяла все, что хотела, у иранского беспилотника «Шахед», и теперь он стал быстрее, лучше и дешевле. И то, что сейчас летает против Украины и стран НАТО, это уже не тот беспилотник «Шахед», это уже не тот дрон, что был у вашего дедушки. Он был усовершенствован на основе китайских и северокорейских технологий…

Украина – это идеальная площадка для современных боевых действий. И все враги США, НАТО, любой западной страны, внимательно следят за этим полем боя, чтобы увидеть, что может произойти.

И поэтому некоторые страны, которые поставляют России системы вооружения, делают это, чтобы посмотреть, как они будут работать против огромного количества западных систем, которые каждый день используются на Украине.

Мы видели, и это было обнародовано, что Patriot PAC-3 и его перехватчики с трудом справляются с новыми маневрами российских ракетных систем и экипажей. И в некотором смысле наши враги гораздо быстрее разрабатывают технологии, которые могут вывести из строя наши системы, чем мы сами.

Поэтому они не только следят за эффективностью, но и за тем, сколько времени потребуется Западу, чтобы внести изменения, чтобы системы оставались эффективными, надежными и защищенными», – заявила Каган.