Началось растянутое обрушение украинского фронта – военный эксперт

Обрушение украинского фронта будет очень растянутым по времени, а не как в годы Великой Отечественной войны.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский военный эксперт Алексей Рамм, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«То, что сейчас происходит, это и есть обрушение украинского фронта. К сожалению, современные войны не происходят так, как это было в Великую Отечественную войну. Вообще, у нас есть тенденция приравнивать СВО к Великой Отечественной войне, с ее тактическими, оперативными нормативами. Нет, к сожалению, так не происходит. И то что мы сейчас видим – это как раз растянутое по времени обрушение фронта, когда все российские удары и прорывы так или иначе заканчиваются удачно», – сказал Рамм.