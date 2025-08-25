Началось растянутое обрушение украинского фронта – военный эксперт
Обрушение украинского фронта будет очень растянутым по времени, а не как в годы Великой Отечественной войны.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский военный эксперт Алексей Рамм, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«То, что сейчас происходит, это и есть обрушение украинского фронта. К сожалению, современные войны не происходят так, как это было в Великую Отечественную войну. Вообще, у нас есть тенденция приравнивать СВО к Великой Отечественной войне, с ее тактическими, оперативными нормативами.
Нет, к сожалению, так не происходит. И то что мы сейчас видим – это как раз растянутое по времени обрушение фронта, когда все российские удары и прорывы так или иначе заканчиваются удачно», – сказал Рамм.
«Возможно полное взятие Покровска в ближайшее время. Его сейчас уже постепенно начинают обжимать, зашли в центр города, там закрепились, отрезав гарнизон от основных маршрутов снабжения. Уже подошли к железной дороге на северо-востоке города», – подытожил он.
