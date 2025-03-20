Мы вернемся и отвоюем Херсон – российский сенатор

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Решение об оставлении Херсона и левого берега было принято из-за военной целесообразности и стало крайне болезненным. Но российская армия в любом случае вернет контроль над областным центром.

Об этом в эфире «Украина.ру» заявил сенатор от Херсонской области Константин Басюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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