Мы вернемся и отвоюем Херсон – российский сенатор
Решение об оставлении Херсона и левого берега было принято из-за военной целесообразности и стало крайне болезненным. Но российская армия в любом случае вернет контроль над областным центром.
Об этом в эфире «Украина.ру» заявил сенатор от Херсонской области Константин Басюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Безусловно, для меня, как для сенатора Херсонской области, оставление Херсона и правого берега — это какая-то трагедия, это большая боль. Это ситуация, связанная с тем, что мы были вынуждены большое количество людей переселить с правого берега на левый, обустроить их.
Ну и, в принципе, конечно, оставлять областной центр тяжело. Но это решение военных, в Генеральном штабе. Мы могли высказывать свое мнение, но за войну отвечает Генеральный штаб. Вы приняли такое решение, мы его выполнили. Я думаю, что в любом случае мы вернемся и отвоюем его», – уверен Басюк.
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