Мы уже 11 лет воюем с РФ. Где наши 60 «Фламинго»? – украинский эксперт
Украина на 11-м году противостояния с Россией способна обеспечить свои военные нужды лишь наполовину – и все еще критически зависит от западных поставок. А с распиаренными ракетами «Фламинго» и дроном-ракетой «Пекло» вышел очередной обман.
Об этом в эфире канала LVIV MEDIA заявил украинский военный аналитик, в прошлом функционер запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«На 11-м году войны с россиянами возможность украинского ВПК относительно удовлетворения нужд сил обороны Украины – 50%, и мы этим гордимся. Сколько еще времени нужно, чтобы мы вышли на 100%? Что такое 50%?
Например, меняется правительство в Германии, а мы катастрофически зависим от западных партнеров, от той же Германии, которая вторая страна после США по поставке военно-технической помощи нашей стране. Если они поставят на паузу, чем нам воевать?», – вопрошал он.
«Согласитесь, не риторический вопрос, почему я и настаиваю на том, что основной акцент должен быть на украинских средствах поражения, в первую очередь, масштабирование.
Если Германия выделила два миллиарда евро – пожалуйста, отчитайтесь, куда пошли эти два миллиарда евро, и почему до сих пор нет «Фламинго», почему нет того же «Пекла»… И звучат заявления о том, что есть определенные технические проблемы.
Погодите, нас месяц назад убеждали в том, что уже два «Фламинго» в день штампуют – несложная арифметика, 60 «Фламинго» должно быть уже на вооружении сил обороны Украины!», – негодовал Снегирев.
