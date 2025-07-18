Мы отправим на Украину самолеты, корабли и солдат – британский министр обороны

Анатолий Лапин.  
18.07.2025 09:21
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1450
 
Великобритания, Война, Вооруженные силы, Дзен, Сюжет дня, Украина


«Коалиция желающих», в состав которой входит Великобритания, отправит на Украину самолеты, солдат и корабли в случае, если будет достигнуто перемирие.

Об этом, выступая в Палате общин, заявил министр обороны Великобритании Джон Хили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Коалиция желающих», в состав которой входит Великобритания, отправит на Украину самолеты, солдат и корабли...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«С марта Великобритания и Франция возглавляют коалицию желающих разработать новые меры безопасности для поддержки Украины в случае прекращения огня. Более 200 военных планировщиков из 30 стран интенсивно работали в течение нескольких недель, включая разведку в Украине под руководством британских специалистов. На прошлой неделе на саммите президент Макрон и премьер-министр Стармер заявили, что этот начальный этап детального военного планирования завершен.

Структуры военного командования и управления были согласованы для будущих многонациональных сил в Украине. Задача этих сил будет заключаться в укреплении обороны Украины на суше, на море и в воздухе. Через 12 месяцев в Париже будет создан трехзвездочный многонациональный командный штаб.

А когда силы будут развернуты, в Киеве будет создан координационный штаб во главе с британским двухзвездным военным офицером. Он будет обеспечивать безопасность неба Украины, используя самолеты для оказания поддержки, аналогичной миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства, и будет поддерживать безопасность на море, усиливая оперативную группу в Черном море дополнительными специализированными группами. Когда наступит мир, мы будем готовы», – заявил Хили.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить