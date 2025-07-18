Мы отправим на Украину самолеты, корабли и солдат – британский министр обороны
«Коалиция желающих», в состав которой входит Великобритания, отправит на Украину самолеты, солдат и корабли в случае, если будет достигнуто перемирие.
Об этом, выступая в Палате общин, заявил министр обороны Великобритании Джон Хили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«С марта Великобритания и Франция возглавляют коалицию желающих разработать новые меры безопасности для поддержки Украины в случае прекращения огня. Более 200 военных планировщиков из 30 стран интенсивно работали в течение нескольких недель, включая разведку в Украине под руководством британских специалистов. На прошлой неделе на саммите президент Макрон и премьер-министр Стармер заявили, что этот начальный этап детального военного планирования завершен.
Структуры военного командования и управления были согласованы для будущих многонациональных сил в Украине. Задача этих сил будет заключаться в укреплении обороны Украины на суше, на море и в воздухе. Через 12 месяцев в Париже будет создан трехзвездочный многонациональный командный штаб.
А когда силы будут развернуты, в Киеве будет создан координационный штаб во главе с британским двухзвездным военным офицером. Он будет обеспечивать безопасность неба Украины, используя самолеты для оказания поддержки, аналогичной миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства, и будет поддерживать безопасность на море, усиливая оперативную группу в Черном море дополнительными специализированными группами. Когда наступит мир, мы будем готовы», – заявил Хили.
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