Мы отправим на Украину самолеты, корабли и солдат – британский министр обороны

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«Коалиция желающих», в состав которой входит Великобритания, отправит на Украину самолеты, солдат и корабли в случае, если будет достигнуто перемирие.

Об этом, выступая в Палате общин, заявил министр обороны Великобритании Джон Хили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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