«Мы обречены на пожизненное правление шайки Зеленского» – львовский русофоб

Вадим Москаленко.  
25.09.2025 17:17
  (Мск) , Киев
Просмотров: 427
 
Выборы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Произвол, Россия, Украина


Украинцам пора открыто признать, что они обречены на пожизненное правление Зеленского и его шайки.

Об этом в эфире эмигрантского «Радио Чикаго» заявил скандально известный львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Все эти заявления о выборах и гарантиях безопасности – уже становятся карикатурными. Мне кажется, тут не хватает честности. Почему бы не сказать: просто расслабьтесь, какие выборы… война будет долгой, как и пребывание при власти тех, кто сейчас. И всё, снимите этот вопрос.

Вообще, местные выборы уже можно было провести сто раз. Кто запрещает уже завтра провести выборы во Львове? С понедельника по субботу люди ходят на работу и в театры. Страна живёт активной жизнью. А вот в воскресенье вдруг становится очень опасно проводить выборы», – иронизировал Дроздов.

«Это всё просто ломают комедию. Уже могли бы выйти – и сказать: пока война, никто не будет менять власть. А война будет вечной, до пенсии. Обречены вы на нас, и всё.

И люди себе спокойно будут знать. Возможно, кто-то будет поднимать вопросы о недопустимости такого, но на этом всё», – мрачно добавил русофоб.

